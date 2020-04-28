Fatih Terim'den komando eğitimi! Galatasaray...

Galatasaray, mayıs ayının ikinci haftasında idmanlara başlayacak. Tecrübeli teknik adam, git gide ağırlaşan bir program uygulayacak.

Alınan önlemler sayesinde corona virüsü tehlikesi yavaş yavaş ülkemizi terk etmeye başlarken yeşil sahaların yeniden hareketlenmesi için de geri sayıma geçildi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun futbolun paydaşlarıyla yaptığı telekonferans toplantılar sonunda farklı bir gelişme olmazsa ligler 12 Haziran'da başlayıp, 26 Temmuz'da sona erecek

Bu durum teknik direktör Fatih Terim'i de harekete geçirdi. Şampiyonluğu isteyen ve ekstra sezon için kolları sıvayan tecrübeli hoca, kısıtlamaların azaltılması halinde mayıs ayının ikinci haftasında çalışmalara başlamayı planlıyor.

Antrenman programının ilk haftasını hafif idmanlarla kapatacak olan Terim, git gide ağırlaşan ve komando eğitimini aratmayacak çalışmalarla oyuncularını lige kadar hazır hale getirecek.

Fatih Terim, 3 hafta olarak planladığı lige hazırlık programı içine 3 tane de hazırlık maçı koydu. Oyuncularıyla sürekli temas halinde olan tecrübeli hoca, kendilerini zor lu döneme şimdiden hazırlamalarını talep etti.

Galatasaray'ın kalan maçları şu şekilde:

Çaykur Rize (D)

Gaziantep

Başakşehir (D)

Trabzonspor

Alanya (D)

Ankagücü (D)

Göztepe

Antalya (D)

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