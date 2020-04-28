Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ferdi Kadıoğlu transferi için flaş açıklama! Fenerbahçe...

transferi için flaş açıklama! ...

Hollanda ekibi , Kulübü'nün transferinden kalan 700 bin euroluk son taksiti ödediğini duyurdu. Kulüp Genel Menajeri Wilco van Schaik konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada gelişmeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve "Transferin üzerinden tam 11 ay geçmişti. Nihayet sonuçlandı." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 28.4.2020 19:42 Güncelleme Tarihi: 28.4.2020 19:47 ABONE OL
Ferdi Kadıoğlu transferi için flaş açıklama! Fenerbahçe...

Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu transferi nedeniyle FIFA'lık olduğu NEC Nijmegen'e tüm borcunu ödedi. Hollanda basınına açıklamalarda bulunan NEC Nijmegen Genel Menajeri Wilco van Schaik, sarı-lacivertli kulübün 700 bin euroluk son taksiti de hesaba yatırdıklarını açıkladı.

"ÇOK RAHATLADIK"

Van Schaik, "Finans memuru Rifki Holla ile konuşurken, bir anda bana 'ekrana bak' dedi. Baktığımda hesaba yatan miktarı gördüm. Fenerbahçe'nin parayı ödemesinden dolayı çok memnun olduk ve rahatladık. Bize paranın nisan ayının sonuna doğru yatacağını söylemişlerdi ve sözlerinde durdular" dedi.

Son taksiti almak için çok çaba sarf ettiklerini belirten Hollandalı yönetici, "Transferin üzerinden tam 11 ay geçmişti. Nihayet sonuçlandı. Profesyonel Futbol Organizasyonları (FBO) da minnettarız. Bizimle çalıştılar. NEC için şimdi bu dönem kapandı" diye konuştu.

Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nu 2018 yılında 1.4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katarken, son taksiti ödemediği için NEC Nijmegen Kulübü tarafından FIFA'ya şikayet edilmişti.

(Fotomaç)

Fenerbahçe'de sürpriz teknik direktör gelişmesi Fenerbahçe'den çılgın Cavani planı! Sırp golcü için Fenerbahçe iddiası! İşte o plan

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ferdi Kadıoğlu transferi için flaş açıklama! Fenerbahçe...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA