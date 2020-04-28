Galatasaray'da 8 yolcu

Bütçesini yüzde 30 düşürme kararı alan Galatasaray'ın elini sözleşmesi sona erecek 8 oyuncu rahatlatacak. Bu sezonun tamamlanmasıyla birlikte kiralık oyuncular Lemina, Seri, Onyekuru ve Andone kulüplerine geri dönecek. Mariano, Donk, Nagatomo ve Selçuk İnan'ın sözleşmeleri ise sona erecek. Sarı-kırmızılı kulüp bu 8 oyuncuya bu sezon 15.1 milyon Euro garanti para ödeme taahhüdü vermişti.
BABEL KONUSUNDA DURUM KARIŞIK
G.Saray'ın devre arasında Ajax'a kiraladığı Ryan Babel içinse Hollanda kulübünden açıklama geldi. Teknik direktör Eric Ten Haag, "Hiçbir oyuncumu kaybetmek istemiyorum ama kiralık oyuncularımız arasında dönecekler var" ifadelerini kullandı. G.Saray'ın ise oyuncunun bonservisi konusunda gerekli kolaylığı yapacağı söyleniyor.Babel'den Galatasaray'ı kızdıracak paylaşım! Fatih Terim için övgü dolu sözler: İnsanlar aşık oldu
KİRALIKLAR
ONYEKURU
Monaco'dan kiralandı. 7 maçta 1 gol, 2 asistle oynadı.
SERİ
Fulham'dan kiralandı. 19 maça çıktı.
LEMİNA
Southampton'a dönecek. 17 maçta oynadı.
ANDONE
Brighton'dan geldi, 8 karşılaşmaya çıktı.
SÖZLEŞMESİ BİTENLER
MARİANO
Brezilyalı, bu sezon 32 resmi maça çıktı.
DONK
Hollandalı yıldız 32 resmi karşılaşmada görev aldı.
SELÇUK
35 yaşındaki futbolcu, 11 kez şans buldu.
NAGATOMO
Japon oyuncu 24 resmi maçta oynadı.
KİRADA
RYAN BABEL
Süper Lig'de 15, Hollanda'da 5 karşılaşmada oynadı.