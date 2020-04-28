Galatasaray'da 8 yolcu

Bütçesini yüzde 30 düşürme kararı alan Galatasaray'ın elini sözleşmesi sona erecek 8 oyuncu rahatlatacak. Bu sezonun tamamlanmasıyla birlikte kiralık oyuncular Lemina, Seri, Onyekuru ve Andone kulüplerine geri dönecek. Mariano, Donk, Nagatomo ve Selçuk İnan'ın sözleşmeleri ise sona erecek. Sarı-kırmızılı kulüp bu 8 oyuncuya bu sezon 15.1 milyon Euro garanti para ödeme taahhüdü vermişti.

BABEL KONUSUNDA DURUM KARIŞIK

G.Saray'ın devre arasında Ajax'a kiraladığı Ryan Babel içinse Hollanda kulübünden açıklama geldi. Teknik direktör Eric Ten Haag, "Hiçbir oyuncumu kaybetmek istemiyorum ama kiralık oyuncularımız arasında dönecekler var" ifadelerini kullandı. G.Saray'ın ise oyuncunun bonservisi konusunda gerekli kolaylığı yapacağı söyleniyor.

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KİRALIKLAR

ONYEKURU

Monaco'dan kiralandı. 7 maçta 1 gol, 2 asistle oynadı.

SERİ

Fulham'dan kiralandı. 19 maça çıktı.

LEMİNA

Southampton'a dönecek. 17 maçta oynadı.

ANDONE

Brighton'dan geldi, 8 karşılaşmaya çıktı.

SÖZLEŞMESİ BİTENLER

MARİANO

Brezilyalı, bu sezon 32 resmi maça çıktı.

DONK

Hollandalı yıldız 32 resmi karşılaşmada görev aldı.

SELÇUK

35 yaşındaki futbolcu, 11 kez şans buldu.

NAGATOMO

Japon oyuncu 24 resmi maçta oynadı.

KİRADA

RYAN BABEL

Süper Lig'de 15, Hollanda'da 5 karşılaşmada oynadı.

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