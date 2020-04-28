Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Henry Onyekuru - Galatasaray transferinde flaş gelişme

- transferinde flaş gelişme

formasıyla geçtiğimiz sezon oynadığı futbolla kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Herny Onyekuru 2020'nin Ocak ayında Monaco'dan sezon sonuna kadar kiralanmıştı. Transfer için ilk etapta Galatasaray'dan 13 milyon Euro isteyen Monaco, corona virüsü (Covid-19) salgınının kulüpler üzerinde yarattığı olumsuz etki nedeniyle oyuncuyu sarı kırmızılı kulübe 1 yıl daha kiralamaya sıcak bakıyor.

Giriş Tarihi: 28.4.2020 19:29 Güncelleme Tarihi: 28.4.2020 19:33 ABONE OL
Henry Onyekuru - Galatasaray transferinde flaş gelişme

Sezon sonu kiralık sözleşmesi bitecek olan Henry Onyekuru'yu takımda tutmak isteyen Galatasaray'ın umudu artıyor. Monaco'nun 13.5 milyon Euro ödediği Onyekuru'yu satmak istediği biliniyor.

Ancak futbol piyasasındaki durgunluk sebebiyle Nijeryalı yıldıza yüksek bir teklif gelmesi beklenmiyor.

Monaco'nun Onyekuru'dan zarar etmek istemediği ve düşük bonservisle satmak yerine Galatasaray'a 1 yıl daha kiralamaya sıcak baktığı iddia ediliyor. Nijeryalı yıldız da futbol kariyerine sarı-kırmızılı takımda devam etmek istiyor.

Monaco, Henry Onyekuru'nun bedelini belirledi
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Henry Onyekuru - Galatasaray transferinde flaş gelişme
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA