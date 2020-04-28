Henry Onyekuru - Galatasaray transferinde flaş gelişme

Sezon sonu kiralık sözleşmesi bitecek olan Henry Onyekuru'yu takımda tutmak isteyen Galatasaray'ın umudu artıyor. Monaco'nun 13.5 milyon Euro ödediği Onyekuru'yu satmak istediği biliniyor.

Ancak futbol piyasasındaki durgunluk sebebiyle Nijeryalı yıldıza yüksek bir teklif gelmesi beklenmiyor.

Monaco'nun Onyekuru'dan zarar etmek istemediği ve düşük bonservisle satmak yerine Galatasaray'a 1 yıl daha kiralamaya sıcak baktığı iddia ediliyor. Nijeryalı yıldız da futbol kariyerine sarı-kırmızılı takımda devam etmek istiyor.

Monaco, Henry Onyekuru'nun bedelini belirledi