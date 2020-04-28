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4 Mayıs'ta toplanacak

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle çalışmalarına bir süre ara veren 'nün 4 Mayıs'ta toplanacağı bildirildi.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 28.4.2020 19:49 Güncelleme Tarihi: 28.4.2020 19:50 ABONE OL
MKE Ankaragücü 4 Mayıs'ta toplanacak

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile Beştepe Tesisleri'nde bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda takımın 4 Mayıs 2020 tarihinde çalışmalarına başlamasına karar verildi.

Sağlık Bakanlığının Kovid-19 tedbirlerine maksimum düzeyde uyulacağı vurgulanan açıklamada, "Toplantıda ayrıca kullanılan alanların günlük dezenfekte edilmesi, sağlık önlemlerinin alınması ve çalışmalara başlanılacak ilk hafta antrenman sahası haricinde tesislerin kullanılmamasına karar verildi." denildi.

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MKE Ankaragücü 4 Mayıs'ta toplanacak
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