MKE Ankaragücü 4 Mayıs'ta toplanacak

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile Beştepe Tesisleri'nde bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda takımın 4 Mayıs 2020 tarihinde çalışmalarına başlamasına karar verildi.

Sağlık Bakanlığının Kovid-19 tedbirlerine maksimum düzeyde uyulacağı vurgulanan açıklamada, "Toplantıda ayrıca kullanılan alanların günlük dezenfekte edilmesi, sağlık önlemlerinin alınması ve çalışmalara başlanılacak ilk hafta antrenman sahası haricinde tesislerin kullanılmamasına karar verildi." denildi.