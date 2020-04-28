Nenad Bjelica kimdir? Adı Fenerbahçe’yle anılan Nenad Bjelica kaç yaşında, nereli, hangi takımları çalıştırdı?

Tecrübeli teknik adam Ersun Yanal ile yollarını ayıran Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de son dakika teknik direktör gelişmeleri yaşanıyor. Sarı lacivertli kulübün lige verilen coronavirüs arasında teknik direktör arayışları sürerken TRT Spor'da yer alan habere göre Fenerbahçe Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica'ya sözlü teklifte bulunduğu ve teknik adamın olumlu baktığı belirtildi. Bu gelişme sonrasında futbolseverler arama motorlarında Nenad Bjelica kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımları çalıştırdı? Sorularıyla yoğun araştırmalar yapmaya devam ediyor. Nenad Bjelica kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımları çalıştırdı merak edenler bu başlık altında tüm bilgilere ulaşabilirler. İşte tüm detaylar…

NENAD BJELİCA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Nenad Bjelica, Hırvat profesyonel futbol menajeri ve en son Hırvat Birinci Futbol Ligi kulübü Dinamo Zagreb'in menajeri olan eski bir oyuncudur.

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