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'tan corona virüsü itirafı! "Korkuyorum çünkü..."

Bundesliga'da 04 forması giyen milli futbolcu , corona virüsü salgınının Almanya'daki son durumunu anlattı. Virüstan dolayı endişeli olduğunu belirten genç yıldız, hastalık kapmaktan çok, taşıyıcı olarak hastalığı başkalarına bulaştırmaktan korktuğunu söyledi.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 28.4.2020 16:58 Güncelleme Tarihi: 28.4.2020 16:59 ABONE OL
Ozan Kabak'tan corona virüsü itirafı! Korkuyorum çünkü...

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Schalke 04'te forma giyen milli oyuncu Ozan Kabak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının neden olduğu zor günleri atlatacaklarına inandığını söyledi.

"TAŞIYICI OLMAK..."

Schalke 04'ün televizyon kanalına salgınla ilgili değerlendirmede bulunan Ozan Kabak, kimsenin alışık olmadığı farklı bir dönemden geçtiklerini belirterek, "Yaklaşık 2 aydır herkes evde kalıyor. Bu tabii beni de çok endişelendiriyor. Koronavirüse yakalanmaktan daha çok taşıyıcı olarak virüsü yayıp başka insanların hayatını tehlikeye atmaktan çok korkuyorum." ifadelerini kullandı.

Evde kalarak hastalığa yakalanmamaya çalıştığını belirten 20 yaşındaki savunma oyuncusu, "Elimden geldiğince kendimi izole etmeye çalışıyorum. Taşıyıcı olmamaya çalışıyorum. Genç yaşta da vefat edenler var. 'Risk yok' diye bir şey yok. Yaşanan bu durum beni endişelendiriyor ama olabildiğince pozitif kalmaya çalışıyorum. İnşallah bu zor günlerden çıkacağız." şeklinde konuştu.

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Ozan Kabak'tan corona virüsü itirafı! "Korkuyorum çünkü..."
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