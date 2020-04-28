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’dan ’ye 4.3 milyon Euro

Giriş Tarihi: 28.4.2020 ABONE OL
UEFA’dan TFF’ye 4.3 milyon Euro
Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdüren UEFA, 55 ülke federasyonuna toplam 236.5 milyon Euro yardım yapıldığını açıkladı. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, birliğin internet sitesinde yer alan açıklamasında, federasyon başına 4.3 milyon Euro destek sağlandığını belirtti. Koronavirüs'ün getirdiği zorluklara karşı federasyonlara yardımcı olduklarını kaydeden Ceferin, "Futbol dünyasının bu kriz boyunca gösterdiği beraberlikten dolayı gurur duyuyorum. Normale dönen yaşamın kalbinde hiç kuşkusuz futbol olacak" ifadelerini kullandı.
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UEFA’dan TFF’ye 4.3 milyon Euro
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