Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, Denizli'de çalışmalara başladı

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Çakmak'ın, teknik heyet ile antrenmanlara katılarak antrenörlük alanında kendini geliştireceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Çakmak'ın Ampute Milli Futbol Takımı'nda Avrupa ve dünya şampiyonluğu alarak Türkiye'yi gururlandırdığını, hırsıyla herkese örnek olduğunu ifade etti.

Takım olarak kendilerini geliştirmeye gayret ettiklerini dile getiren Uygun, şunları kaydetti:

"Osman Çakmak ile Denizlispor'da hem antrenman bilimi üzerine hem de kendi kişisel gelişimi üzerine beraber çalışmalar yapıyoruz. Kendisi inşallah bundan sonraki süreçte milli takımdaki başarısını daha da ileriye götürerek ülkemizi gururlandırır. Onunla birlikte olmaktan ve Denizlispor camiası olarak hizmet etmekten mutluluk duyuyoruz."