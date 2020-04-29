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’da ligler şu anki tablo ile bitirildi

Giriş Tarihi: 29.4.2020 ABONE OL
Fransa’da ligler şu anki tablo ile bitirildi
Hollanda'nın ardından Fransa'da da Ligue 1 ve Ligue 2 yönetimleri, Koronavirüs nedeniyle sezonu şu anki sıralama ile bitirme kararı aldı. Başbakan Philippe, 2019-20 sezonunun oynanmayacağını açıklarken, yeni sezonun Ağustos'ta başlayacağı bildirildi. Sıralamada PSG, 68 puanla lider durumda. Marsilya 56 puan, Rennes ise 50 puanla onu takip ediyor. Bu arada Arjantin Futbol Federasyonu Başkanı Chiqui Tapia da liglerin iptal edildiğini ve şu anki sıralamaya göre kupalara katılacakların belirleneceğini açıkladı.
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Fransa’da ligler şu anki tablo ile bitirildi
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