Hastaneye gittim kendimi Hilton’da sandım

ÜlkesindeMarius Sumudica, Türkiye'nin mevcut durumda, sağlık altyapısıyla Koronavirüs krizini en iyi şekilde yönettiğini açıkladı.ama onunfutbolda ve genel olarak Türkiye'de neler yaptığınıgörüyorum. Gerçekten çok zeki ve Türkiyeçok şanslı. Tıbbi sistem birinci sınıf. 80 milyondanfazla insanın yaşadığı ülkede, 100 binden fazlavaka ve 3 binden az ölümle Koronavirüs kriziniiyi yönetti.Türkiye'debirçok kez hastanelere gittim. Aralık ayında zatürrenedeniyle gittiğim hastanede Hilton'da olduğumusandım. Beni lüks bir odaya götürdüler.Devlet, takımlara sadece para vermekle kalmıyor, altyapıda da büyük işler yapıyor. 2. Lig'de oynayan Samsunspor'un bile harika bir stadı var. Türkiye, Avrupa Şampiyonası yapabilir çünkü tüm koşullar hazır. Avrupa'nın en büyüğü olduğunu düşündüğüm İstanbul'daki yeni havalimanını rekor sürede inşa ettiler.Takımda kimsenin maaşında kesinti yapılmadı ve indirim istenmedi. Maçların tek şehirde oynanmasının sağlıklı olmayacağını düşünüyorum. İki ay oyuncuları bir yerde tutamazsınız. Futbolcular evde çalışıyor. Takımda oruç tutanlar için ayrı program uyguluyoruz.Koronavirüs nedeniyle Romanya'ya gidişi olay olan Sumudica, cuma günü Türkiye'ye dönecek ve 14 gün karantinada kalacak.