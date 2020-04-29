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Hastaneye gittim kendimi Hilton’da sandım

FK’nın Rumen teknik direktörü Sumudica, ’nin sağlık sistemine övgüler yağdırdı: “Tıbbi sistemleri birinci sınıf.”

Giriş Tarihi: 29.4.2020 ABONE OL
Hastaneye gittim kendimi Hilton’da sandım
Ülkesinde gsp.ro'ya konuşan Marius Sumudica, Türkiye'nin mevcut durumda, sağlık altyapısıyla Koronavirüs krizini en iyi şekilde yönettiğini açıkladı. İşte öne çıkan tespitler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı övdüğüm zamanlarda eleştirildim ama onun futbolda ve genel olarak Türkiye'de neler yaptığını görüyorum. Gerçekten çok zeki ve Türkiye çok şanslı. Tıbbi sistem birinci sınıf. 80 milyondan fazla insanın yaşadığı ülkede, 100 binden fazla vaka ve 3 binden az ölümle Koronavirüs krizini iyi yönetti. Son olarak Başakşehir'de tamamı vantilatörlerle donatılmış, 4 binden fazla yoğun bakım yatağı bulunan bir hastane inşa ettiler. Türkiye'de birçok kez hastanelere gittim. Aralık ayında zatürre nedeniyle gittiğim hastanede Hilton'da olduğumu sandım. Beni lüks bir odaya götürdüler.

AVRUPA ŞAMPİYONASI YAPABİLİR
Devlet, takımlara sadece para vermekle kalmıyor, altyapıda da büyük işler yapıyor. 2. Lig'de oynayan Samsunspor'un bile harika bir stadı var. Türkiye, Avrupa Şampiyonası yapabilir çünkü tüm koşullar hazır. Avrupa'nın en büyüğü olduğunu düşündüğüm İstanbul'daki yeni havalimanını rekor sürede inşa ettiler.

MAAŞLARIMIZDA İNDİRİM İSTENMEDİ
Takımda kimsenin maaşında kesinti yapılmadı ve indirim istenmedi. Maçların tek şehirde oynanmasının sağlıklı olmayacağını düşünüyorum. İki ay oyuncuları bir yerde tutamazsınız. Futbolcular evde çalışıyor. Takımda oruç tutanlar için ayrı program uyguluyoruz.

Koronavirüs nedeniyle Romanya'ya gidişi olay olan Sumudica, cuma günü Türkiye'ye dönecek ve 14 gün karantinada kalacak.

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Hastaneye gittim kendimi Hilton’da sandım
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