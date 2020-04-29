Hastaneye gittim kendimi Hilton’da sandım

Ülkesinde gsp.ro'ya konuşan
Marius Sumudica, Türkiye'nin mevcut durumda, sağlık altyapısıyla Koronavirüs krizini en iyi şekilde yönettiğini açıkladı. İşte öne çıkan tespitler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı övdüğüm zamanlarda eleştirildim
ama onun
futbolda ve genel olarak Türkiye'de neler yaptığını
görüyorum. Gerçekten çok zeki ve Türkiye
çok şanslı. Tıbbi sistem birinci sınıf. 80 milyondan
fazla insanın yaşadığı ülkede, 100 binden fazla
vaka ve 3 binden az ölümle Koronavirüs krizini
iyi yönetti. Son olarak Başakşehir'de tamamı vantilatörlerle donatılmış, 4 binden fazla yoğun bakım yatağı bulunan bir hastane inşa ettiler.
Türkiye'de
birçok kez hastanelere gittim. Aralık ayında zatürre
nedeniyle gittiğim hastanede Hilton'da olduğumu
sandım. Beni lüks bir odaya götürdüler.
AVRUPA ŞAMPİYONASI YAPABİLİR
Devlet, takımlara sadece para vermekle kalmıyor, altyapıda da büyük işler yapıyor. 2. Lig'de oynayan Samsunspor'un bile harika bir stadı var. Türkiye, Avrupa Şampiyonası yapabilir çünkü tüm koşullar hazır. Avrupa'nın en büyüğü olduğunu düşündüğüm İstanbul'daki yeni havalimanını rekor sürede inşa ettiler.
MAAŞLARIMIZDA İNDİRİM İSTENMEDİ
Takımda kimsenin maaşında kesinti yapılmadı ve indirim istenmedi. Maçların tek şehirde oynanmasının sağlıklı olmayacağını düşünüyorum. İki ay oyuncuları bir yerde tutamazsınız. Futbolcular evde çalışıyor. Takımda oruç tutanlar için ayrı program uyguluyoruz.
Koronavirüs nedeniyle Romanya'ya gidişi olay olan Sumudica, cuma günü Türkiye'ye dönecek ve 14 gün karantinada kalacak.