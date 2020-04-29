İlk işim kıymalı pide yemek!

Karantina günlerini İstanbul'da geçiren Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, salgın bittiğinde ilk iş uçakla Trabzon'a gideceğini söyledi. Ağaoğlu,diye konuştu.Türkiye'nin Koronavirüs ile mücadelesinin çok başarılı olduğunun da altını çizen Başkan,dedi.Evde kalmaya dikkat çekmek amacıyla bordo-mavili kulüp ile Vestel tarafından başlatılan 'Mutfak Pasları' için kollarını sıvayan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kuru fasulye ve pilav pişirdi.