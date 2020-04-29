İlk işim kıymalı pide yemek!

Karantina günlerini İstanbul'da geçiren Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, salgın bittiğinde ilk iş uçakla Trabzon'a gideceğini söyledi. Ağaoğlu, "Uçaktan iner inmez doğru Moloz'a gidip önce bir kıymalı pide yiyeceğim ve sonrasında tesislere geçeceğim. İnşallah ligin kalan kısmını oynayacağız, başarılı şekilde performansımızı devam ettireceğiz ve hayal etmiş olduğumuz noktada bitireceğiz"
diye konuştu.
HEP BIRLIKTE ÇİFTE BAYRAM YAPALIM
Türkiye'nin Koronavirüs ile mücadelesinin çok başarılı olduğunun da altını çizen Başkan, "4 haftada dünya üzerindeki çok az sayıdaki ülke ile kıyaslanacak bir şekilde kontrollü olarak bu fırtınanın içinden rahatlıkla çıkacağımız görüntüsü oluştu. Mecbur kalmadıkça evden çıkmayalım. Mecbur kaldığımız takdirde sosyal mesafeyi kullanalım. İnşallah iki bayramı bir arada yapalım"
dedi.
BAŞKANDAN KURU-PILAV!
Evde kalmaya dikkat çekmek amacıyla bordo-mavili kulüp ile Vestel tarafından başlatılan 'Mutfak Pasları' için kollarını sıvayan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kuru fasulye ve pilav pişirdi.