İşte corona virüsünün Süper Lig'e zararı

Aktif Bank, dünyayı etkisi altına alan salgının futbola yansımasını inceledi. Rapora göre, 500'den fazla müsabakanın ertelendiği Avrupa'daki 5 büyük ligde finansal kaybın 4 milyar Euro olacağı, Süper Lig'de kalan maçların oynanmaması durumunda maç günü, naklen yayın ve ticari gelirlerde yaklaşık 1 milyar TL'lik kayıp yaşanacağı ön görüldü.

BOŞ TRİBÜNLER BÜYÜK KAYIP

2018-2019 sezonunda 396.3 milyon TL, 2018-2019'da 491.1 milyon TL maç günü geliri elde eden Süper Lig'in, bu sezon sonunda 520 ile 550 milyon TL arasında maç günü geliri elde etmesi öngörülüyordu. Süper Lig'in kalan maçlarının seyircisiz oynanması halinde maç günü gelirlerinden 100 milyon TL'lik bir kayıp yaşanabilir.

TÜRKİYE HIZLI AKSİYON ALDI

Avrupa'nın 5 büyük futbol liginde toplamda 509 maç ertelendi. Premier Lig, İngiltere'de ilk vaka görüldükten 42 gün sonra ligi durdururken Bundesliga 38, La Liga 41, Ligue 1 52, Serie A 39 gün sonra aksiyon aldı. Türkiye'de ise ilk pozitif vakanın görülmesinden 8 gün sonra futbol maçları ertelendi.

TOPLAM GELİR 18 MİLYAR EURO

Avrupa'nın 5 büyük futbol ligi İngiltere, İtalya, İspanya, Almanya ve Fransa'nın yıllık toplam gelirleri yaklaşık 18 milyar Euro olarak hesaplanıyor. Bu alanda yıllık 6 milyar Euro'luk geliriyle İngiltere Premier Ligi zirvede yer alıyor. Müsabakaların oynanmaması durumunda Premier Lig'deki finansal kaybın 1 milyar Euro'nun üzerinde olacağı öngörüldü.

72

Süper Lig'de 2019-20 sezonunun tamamlanması için 72 karşılaşma oynanacak.

YAYIN PARALARI ETKİLENECEK

Süper Lig'de bu sezon kulüplere yaklaşık 2 milyar TL'lik naklen yayın geliri dağıtılması planlanıyor. Ancak karşılaşmaların oynanmaması halinde, kulüpler sadece sportif performanslardan elde edeceği 172.8 milyon TL'lik geliri kaybedecek. (Lige katılım payı, geçmiş şampiyonlara ödenen bonuslar ve ilk 6 takımın bonusları da 172.8 milyon TL'nin içinde yer almıyor.)

41.3

5 büyük lig durana kadar maçları tribünden takip eden seyirci sayısı, 41.3 milyondu.

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