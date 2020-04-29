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'dan flaş taraftar kararı

ekibi , gelecek sezondan itibaren Stadı'na ayakta seyirci alınacağını duyurdu. Açıklamada uygulamanın 2020-2021 sezonunda başlayacağı ve başarı sağlanması halinde ilk etapta 1500 olacak seyirci kapasitesinin artırılacağı belirtildi.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 29.4.2020 18:38 Güncelleme Tarihi: 29.4.2020 18:58 ABONE OL
Manchester United'dan flaş taraftar kararı

Kulüpten yapılan açıklamada, 1500 kişinin maçları ayakta izlemesini sağlayacak bariyerlerin stada yerleştirilmesi için gerekli izinlerin alındığı belirtildi.

Uygulamanın 2020-2021 sezonunda başlayacağı ve başarılı olması durumunda ayakta seyirci kapasitesinin artırılacağı ifade edildi.

İngiltere'de 1989 yılında Hillsborough Stadı'nda Liverpool ile Nottingham Forest arasında oynanan maçta tribünlerde yaşanan kargaşa sonucu 96 taraftarın hayatını kaybetmesinin ardından ayakta maç izleme yasaklanmıştı.

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Manchester United'dan flaş taraftar kararı
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