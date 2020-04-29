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'den için flaş karar

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden corona virüsü (Covid-19) salgınının mali olarak yarattığı olumsuz etkiler sebebiyle 3 futbolcusuyla sezon sonunda yolları ayırmayı düşünüyor. Gelen son bilgilere göre bu isimlerden biri de .

Giriş Tarihi: 29.4.2020 22:48 ABONE OL
Werder Bremen'den Nuri Şahin için flaş karar

Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen, corona virüsü salgının yarattığı kriz nedeniyle yeni sezon öncesi 3 oyuncusunu serbest bırakmayı düşünüyor.

Alman basınının haberine göre; Werder Bremen oyuncularından sözleşmeleri 30 Haziran'da sona erecek olan Nuri Şahin, Fin Bartels ve Sebastian Langkamp'ın takımdan ayrılması bekleniyor.

KADRODA DÜŞÜNÜLMEYEN İSİMLER SERBEST BIRAKILACAK

Teknik Direktör Frank Baumann'ın gelecek sezon için kadroda düşünmediği 3 isim sezon sonu serbest bırakılacak.

Milli Takım kariyerini tamamlayan tecrübeli oyuncu Nuri Şahin için verilen bu karar sonrası, Süper Lig takımlarının devreye girmesi bekleniyor. Nuri Şahin bu sezon Werder Bremen forması ile 17 resmi maça çıktı. Gurbetçi futbolcu bu maçlarda takımına 4 asistlik katkı sağladı.

Nuri Şahin'den EURO 2020 açıklaması

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Werder Bremen'den Nuri Şahin için flaş karar
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