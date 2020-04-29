Yaz sonuna kadar oynatmayın!

Avrupa futbolunun patronu UEFA, ligleri ağustos ayına kadar bitirin derken, FIFA ise tam tersini söylüyor. FIFA Sağlık Komitesi Başkanı Michel D'Hooghe, şu anki koşullarda futbol oynanmaması gerektiğini ifade etti. Koronavirüs'te ikinci bir dalganın geleceğini belirten D'Hooghe, "Futbol gibi temas oyununun, temasın bu kadar tehlikeli olduğu bir zamanda oynanması mümkün değil. Salgın devam ederken ligler yaz sonuna kadar oynanmamalı. Oynandığı takdirde futbol, salgının ikinci ölümcül dalgasına neden olabilir" diye konuştu.D'Hooghe ayrıca, ligler yeniden başladığında maçlarda tüküren futbolculara sarı kart gösterilmesini önerdi. Özellikle tükürmenin futbolda yaygın olduğunu dile getirerek, "Bu hiç hijyenik değil ve salgını tetikleyebilir. Sadece bu bile maçlara başlamadan önce ne kadar dikkat etmemiz gerektiğini gösteriyor" yorumunu yaptı.