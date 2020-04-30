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2 kulvarda da favoriyiz

Teknik Direktörü iddialı konuştu: "Sezonun tamamlanmasından yanayız. Haziranın ilk haftasında ligin başlayabileceğine dair söylem var. Hazırlıklarımızı buna göre yapıyoruz. Kalan 8 haftada istenen, arzulanan hedefe ulaşacağımıza inanıyorum"

Giriş Tarihi: 30.4.2020 ABONE OL
2 kulvarda da favoriyiz
Trabzonspor'un Twitter hesabına açıklamalarda bulunan teknik direktör Hüseyin Çimşir, görevdeki ilk zamanlarda beklentinin büyüklüğü nedeniyle zorlandığını ancak şimdi rahat olduğunu söyledi. Çimşir şöyle devam etti: "Liglerin haziran ayının ilk haftasında başlayabileceğine dair bir söylem var. Biz hazırlıklarımızı buna göre yapıyoruz. Sezonun tamamlanmasından yanayız ama tabii önemli olan insan sağlığı."

HEM ENERJİ HEM COŞKU VAR
"İki kulvarda da şampiyonluğu göğüsleyeceğimize ilişkin inancım oldukça fazla. İkisinde de favorilerden biriyiz. Geldiğimden beri aynı şeyi söylüyorum. Sahada problem çözebilen futbolculara sahibiz. Şampiyonluğa hasret hem oyuncu grubu hem bir camia var. Onların enerjisi ve bizim coşkumuz, isteğimiz bu süreci belirleyecek. Ben kalan 8 haftada istenen, arzulanan hedefe iki kulvarda da ulaşacağımıza inanıyorum." ;;

EN BÜYÜK PAY YÖNETİMİN
"Oyuncuları ekonomik anlamda bir araya getirerek huzurlu bir şekilde sahaya çıkartan en büyük faktör tabii ki yönetim. Pastadan pay alınacaksa en büyük tarafını onların alması gerekiyor. İnşallah sezon sonunda alacağımız kupa ile bir nebze yüklerini hafifleterek moral vermiş oluruz. Ahmet Başkan'la oyunculuk tarafında da çalıştım, yöneticimizdi. O zaman da çok fedakârdı, oyuncu grubu ile zaman geçirmekten çok mutlu olan bir kişiydi. Şu anda da öyle."

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2 kulvarda da favoriyiz
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