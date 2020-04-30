2 kulvarda da favoriyiz

Trabzonspor'un Twitter hesabına açıklamalarda bulunan teknik direktör Hüseyin Çimşir, görevdeki ilk zamanlarda beklentinin büyüklüğü nedeniyle zorlandığını ancak şimdi rahat olduğunu söyledi. Çimşir şöyle devam etti: "Liglerin haziran ayının ilk haftasında başlayabileceğine dair bir söylem var. Biz hazırlıklarımızı buna göre yapıyoruz. Sezonun tamamlanmasından yanayız ama tabii önemli olan insan sağlığı.""İki kulvarda da şampiyonluğu göğüsleyeceğimize ilişkin inancım oldukça fazla. İkisinde de favorilerden biriyiz. Geldiğimden beri aynı şeyi söylüyorum.Şampiyonluğa hasret hem oyuncu grubu hem bir camia var. Onların enerjisi ve bizim coşkumuz, isteğimiz bu süreci belirleyecek." ;;"Oyuncuları ekonomik anlamda bir araya getirerek huzurlu bir şekilde sahaya çıkartan en büyük faktör tabii ki yönetim.İnşallah sezon sonunda alacağımız kupa ile bir nebze yüklerini hafifleterek moral vermiş oluruz.oyuncu grubu ile zaman geçirmekten çok mutlu olan bir kişiydi.."