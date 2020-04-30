23 milyon TL kâr

Trabzonspor, 1 Haziran 2019 ile 29 Şubat 2020 tarihleri arasındaki mali tabloya göre 23 milyon 228 bin 253 TL kâr ettiğini KAP'a bildirdi. Twitter hesabından açıklama yapan bordo-mavili kulübün Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, her alanda doğru adımlar atarak kulübün ekonomisini dengelemek için var güçleriyle çalıştıklarını aktararak, "Ancak dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını maalesef ekonomimizde olumsuz etkiler yaratacaktır. Bu dönemi en az hasarla geçebilmek için tedbirler alacağız. Trabzonsporumuz, bu döneme en hazırlıklı giren kulüpler arasındadır. Özellikle futbolcu maliyetlerindeki doğru planlama ve altyapıya verdiğimiz önem, krizden en az hasarla çıkmamıza vesile olacaktır" dedi.