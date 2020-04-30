Beşiktaş ile adı anılan Rafal Gikiewicz takımından ayrılıyor!

Bundesliga ekiplerinden Freiburg'da forma giyerken bir diğer Alman temsilcisi Union Berlin'e geçen ve 2 sezondur bu takımda forma giyen Rafał Gikiewicz, takımından ayrılıyor. Bu sezon sonu itibariyle sözleşmesi sona eren tecrübeli eldivenin hangi takıma gideceği ise belirsizliğini koruyor. 32 yaşındaki kalecinin ismi Beşiktaş ile anılıyordu fakat Beşiktaş cephesinden bu transfer için veto geldi. Union Berlin Profesyonel Futbol Direktörü Oliver Ruhnert, Rafał Gikiewicz için yaptığı açıklamada, "Rafal Gikiewicz takım üzerinde olağanüstü bir iz bıraktı. Kesinlikle olağanüstü deneyimlerle ilişkilendirdiğimiz ve bu sezondan sonra uzun ve sevgiyle hatırlayacağımız bir oyuncu. Ancak birkaç görüşmelerden sonra finansal anlaşmaya varamadık. Kaleci konusunda kendimizi yeni arayışlara yönlendirmeye karar verdik. Her şeyden önce, Bundesliga'daki yerimizi koruyarak başarılı bir son vermek istediğimiz bu sezona odaklanıyoruz" ifadelerini kullandı.



Rafał Gikiewicz ise yaptığı açıklamada, "Burada çok güzel iki yılı geride bıraktım. Bundesliga'ya yükseldik. Şu an 30 puandayız ve ligde kalma şansımız var. Bu hedefe ulaşmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

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