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ve Fenerbahçe'den için "geçmiş olsun" mesajı

Başkanı , halsizlik ve kilo kaybı şikayetiyle hastaneye kaldırılmıştı. Galatasaray'ın ezeli rakipleri ve Fenerbahçe, Cengiz'e geçmiş olsun mesajlarını iletti.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 30.4.2020 21:54 Güncelleme Tarihi: 30.4.2020 22:15 ABONE OL
Beşiktaş ve Fenerbahçe'den Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı

Beşiktaş Kulübü, halsizlik ve kilo kaybı şikayeti nedeniyle hastaneye yatırılan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in halsizlik ve kilo kaybı şikayetleriyle hastaneye yatırıldığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Mustafa Cengiz'in en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni eder, Galatasaray Kulübü camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz." ifadelerine yer verildi.


FENERBAHÇE DE MUSTAFA CENGİZ'E MESAJ YOLLADI
Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Mustafa Cengiz'i Fenerbahçe de unutmadı. Sarı lacivertli takım sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'e ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; Mustafa Cengiz'in en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Beşiktaş ve Fenerbahçe'den Mustafa Cengiz için "geçmiş olsun" mesajı
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