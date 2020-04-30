Beşiktaş ve Fenerbahçe'den Mustafa Cengiz için "geçmiş olsun" mesajı

Beşiktaş Kulübü, halsizlik ve kilo kaybı şikayeti nedeniyle hastaneye yatırılan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in halsizlik ve kilo kaybı şikayetleriyle hastaneye yatırıldığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Mustafa Cengiz'in en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni eder, Galatasaray Kulübü camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz." ifadelerine yer verildi.





FENERBAHÇE DE MUSTAFA CENGİZ'E MESAJ YOLLADI

Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Mustafa Cengiz'i Fenerbahçe de unutmadı. Sarı lacivertli takım sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'e ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; Mustafa Cengiz'in en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

