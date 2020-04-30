Gabriele Gravina: İtalyan futbolunun ölümü olur

Hollanda ve Fransa'da liglerin iptal edilmesinin ardından gözler corona virüsünün en çok görüldüğü Avrupa ülkelerinden biri olan İtalya'ya çevrilmişti. İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina da konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina, Serie A'da sezonun iptal edilmesi yönünde bir kararı asla almayacaklarını söyledi.

"İTALYAN FUTBOLU İÇİN ÖLÜM OLUR"

İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gravina yaptığı açıklamada, "Ligleri iptal etmek için gerekli kağıtları asla imzalamayacağım. Bu İtalyan futbolunun ölümü olur. Ben herkesin çıkarlarını düşünüyorum. Kulüpler, futbolcular, antrenörler. Herkes ligi sonlandırın diyor ama eğer virüs için gerekli aşıyı beklersek ortada İtalya futbolu diye bir şey kalmaz." ifadelerini kullandı.

İtalya Başbakanı tarih vermişti! Federasyon başkanından flaş Serie A açıklaması

Lazio'dan askıya alınan Serie A için "mahkeme" uyarısı