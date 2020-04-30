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'ın eski yıldızı 'e talip oldu!

çalışmalarını sürdüren için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Corona virüsü nedeniyle 'e verilen arada yeni sezon için yapılacak takviyeler üzerinde yoğunlaşan siyah-beyazlı ekibin, bir dönem forması giyen 'i transfer edeceği ifade edildi. Fransız yıldızın forma giydiği Al-Hilal'de birçok futbolcunun gönderileceği, Beşiktaş'ın da bu fırsatı değerlendirip golcü oyuncuyu kadrosuna katacağı yazıldı.

Giriş Tarihi: 30.4.2020 13:01 Güncelleme Tarihi: 30.4.2020 13:07 ABONE OL
Galatasaray'ın eski yıldızı Gomis'e Beşiktaş talip oldu!

Corona virüsü nedeniyle askıya alınan Süper Lig, birçok kulübü ekonomik olarak zorluyor. Mali sıkıntı içinde olan kulüpler potansiyelli genç oyunculara, bonservisi elinde olan futbolculara ya da fırsat transferlerine yöneldi.

Arabistan basınından almowaten.net adlı internet sitesi de Beşiktaş için böyle bir transferi gündeme getirdi. Haberin detaylarında Al-Hilal'in yollarını ayıracağı 5 futbolcunun olduğu aktarılırken, bu isimlerden biri olan Gomis'in Beşiktaş'a gidebileceği ifade edildi.

Suudi basınına göre Al-Hilal'de ekonomik nedenlerden dolayı büyük bir ayrılık dalgası yaşanacak. Carlos Eduardo ve Sebastian Giovinco gibi yıldızların yanı sıra Befetimbi Gomis de ayrılacak.

Sezon sonunda kulübüyle kontratı bitecek olan Fransız golcünün Beşiktaş'a imza atabileceği belirtildi. Galatasaray'da şampiyonluk ve gol krallığı yaşayan Gomis'i isteyen Beşiktaş'ın bu fırsat transferini bitirebileceği iddia edildi.

Bafetimbi Gomis, bu sezon çıktığı toplam 28 müsabakada 19 gole imza atarken 4 asist üretti ve 1858 dakika sahada kaldı.

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Galatasaray'ın eski yıldızı Gomis'e Beşiktaş talip oldu!
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