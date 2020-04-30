Galatasaraylı Belhanda favori hocasını açıkladı!

Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, sosyal medya üzerinden katıldığı bir canlı yayında favori teknik direktörünü açıkladı.

Fransız gazeteci Manu Lonjon'un sorularını yanıtlayan yıldız futbolcu, en beğendiği antrenörün ve şöyle konuştu:

Favori teknik direktörüm; birçok isim var ama profesyonelliğe adım attığım Rene Girard diyebilirim. Önümde birçok kendini kanıtlamış futbolcu varken beni oynatan ilk isimdi. Paris Saint-Germain karşısında beni sahaya sürmüştü. Onunla özel bir ilişkim var. Bana çok güvenir. Beraber şampiyonluk yaşadık bu hiçbir şeyle kıyaslanamaz.

2017'den beri Galatasaray forması giyen Younes Belhanda geleceğine ilişkin gelen soru üzerine ise, "Uzun süre kendimi Galatasaray'da görüyorum. Kulübü, atmosferi, ligi, şehri, ülkeyi gerçekten çok seviyorum. Yüzde 100 Galatasaray'dayım" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın Luyindama planı belli oldu!