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Kartal'ın ilgilendiği 'ten ayrılacağını duyurdu!

Fransa'da forması giyen , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda takımdan ayrılacağını duyurdu. Cabot ile ilgileniyor.

Giriş Tarihi: 30.4.2020 14:29 ABONE OL
Kartal'ın ilgilendiği Lorient'ten Jimmy Cabot ayrılacağını duyurdu!

Fransa Ligue 2 ekiplerinden Lorient'da forma giyen Jimmy Cabot, geleceğine ilişkin flaş bir açıklama yaptı. Sosyal medya üzerinden takımdan ayrılacağını duyuran 26 yaşındaki kanat oyuncusuna, taraftarlardan teşekkür mesajları yağdı.

Öte yandan genç futbolcuyla ilgilenen takımlar arasında Beşiktaş'ın olduğu biliniyordu. Fransız oyuncu için Olympique Marsilya'nın da nabız yokladığı öğrenildi.

JIMMY CABOT KİMDİR?
Kulübü ile olan sözleşmesi haziran ayında bitecek olan Jimmy Cabot, futbola Troyes altyapısında başladı. Başarılı futbolcu 2016'nın ocak ayından beri Lorient'da forma giyiyor. Bu sezon 30 maça çıkan Cabot, 4 gol atarken 2 de asist yaptı.

Beşiktaş'a Jimmy Cabot transferinde rakip çıktı

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Kartal'ın ilgilendiği Lorient'ten Jimmy Cabot ayrılacağını duyurdu!
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