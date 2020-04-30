Premier Lig'den corona yasakları!

Premier Lig'de antrenmanlar başlıyor. Premier Lig yönetimi antrenmanlar sırasında futbolcuların uyması gereken kurallar için protokol imzaladı. İşte o kurallar

PREMIER LİG KULÜPLERİNDE ANTRENMANLARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

- Antrenman sonrasında oyunculara izolasyon için 15 dakika süre verilecek.

- Antrenman sahasına tükürmek yasak.

- Futbolcular sadece kulüp doktoru tarafından onayıyla masaja girebilir.

- Futbolcular ve personel haftada 2 kez koronavirüs testinden geçecek.

- Futbol topları başta olmak üzere antrenmanda kullanılacak tüm ekipmanlar dezenfekte edilecek.

- Oyuncular maske takacak.

- Küçük gruplar halinde çalışılacak.

- İçecekler belirlenmiş yerlerden temin edilecek.

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