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'den corona yasakları!

İngiltere 'inde kulüplerin corona virüsü dolayısıyla ara verdiği antrenmanların başlaması bekleniyor. Bu sebeple harekete geçen Premier Lig yönetimi, kulüpler için futbolcuların antrenmanlarda uyması gereken kurallara yönelik bir sağlık protokolü imzaladı.

Giriş Tarihi: 30.4.2020 21:48 ABONE OL
Premier Lig'den corona yasakları!

Premier Lig'de antrenmanlar başlıyor. Premier Lig yönetimi antrenmanlar sırasında futbolcuların uyması gereken kurallar için protokol imzaladı. İşte o kurallar

PREMIER LİG KULÜPLERİNDE ANTRENMANLARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR
- Antrenman sonrasında oyunculara izolasyon için 15 dakika süre verilecek.

- Antrenman sahasına tükürmek yasak.

- Futbolcular sadece kulüp doktoru tarafından onayıyla masaja girebilir.

- Futbolcular ve personel haftada 2 kez koronavirüs testinden geçecek.

- Futbol topları başta olmak üzere antrenmanda kullanılacak tüm ekipmanlar dezenfekte edilecek.

- Oyuncular maske takacak.

- Küçük gruplar halinde çalışılacak.

- İçecekler belirlenmiş yerlerden temin edilecek.

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Premier Lig'den corona yasakları!
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