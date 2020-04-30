Premier Lig'den corona yasakları!

Premier Lig'de antrenmanlar başlıyor. Premier Lig yönetimi antrenmanlar sırasında futbolcuların uyması gereken kurallar için protokol imzaladı. İşte o kurallar
PREMIER LİG KULÜPLERİNDE ANTRENMANLARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR
- Antrenman sonrasında oyunculara izolasyon için 15 dakika süre verilecek.
- Antrenman sahasına tükürmek yasak.
- Futbolcular sadece kulüp doktoru tarafından onayıyla masaja girebilir.
- Futbolcular ve personel haftada 2 kez koronavirüs testinden geçecek.
- Futbol topları başta olmak üzere antrenmanda kullanılacak tüm ekipmanlar dezenfekte edilecek.
- Oyuncular maske takacak.
- Küçük gruplar halinde çalışılacak.
- İçecekler belirlenmiş yerlerden temin edilecek.Cristiano Ronaldo'dan flaş karar! Paulo Dybala'nın son testi de pozitif çıkınca...