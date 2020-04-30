Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Rennes'den Steven Nzonzi açıklaması

Rennes'den Steven Nzonzi açıklaması

'ın sezon başında Roma'dan kiraladığı ancak kadro dışı bırakıldıktan sonra yolların ayrıldığı Fransız orta saha oyuncusu Steven Nzonzi daha sonra Roma tarafından Fransız ekibi Rennes'e kiralanmıştı. Ligue 1'de sezonun corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle mevcut haliyle tescil edilmesi sonrası UEFA Şampiyonlar Ligi bileti alan Rennes'den, Nzonzi'nin takımdaki geleceğiyle ilgili açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 30.4.2020 22:06 ABONE OL
Rennes'den Steven Nzonzi açıklaması

Sezona Galatasaray'da başlayan ancak beklenen performansı sergileyemeyince devre arasında takımdan ayrılıp Fransız ekibi Rennes'e kiralanan Steven Nzonzi, gelecek yıl da Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı garantiledi!

Rennes Kulübü, Roma'dan kiraladıklar 31 yaşındaki yıldızın sözleşmesinin 1 yıl daha uzatıldığını duyurdu.

SÖZLEŞMESİ OTOMATİK OLARAK UZADI

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Rennes Başkanı Nicolas Holveck, Roma ile yaptıkları anlaşmada yer alan, "Şampiyonlar Ligi bileti alınırsa, kiralık sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl uzar" maddesinin devreye girdiğini söyledi.

Fransa'da sezonun tescil edilmesiyle birlikte 3. sırada bulunan Rennes, Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde etmişti.

Fransız oyuncu, Rennes'de 7 maçta görev alırken, gol ya da asist katkısında bulunamadı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Rennes'den Steven Nzonzi açıklaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA