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yeşil sahalara dönüyor! O tarih...

Corona virüsü nedeniyle askıya alınan 'in 12-13-14 Haziran haftasında yeniden başlatılması planlanıyor. 1 ayı aşkın süredir yeşil sahalardan uzak kalan Süper Lig kulüpleri de antrenmanlara başlıyor. da 'ta 'da toplanacak.

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 30.4.2020 13:10 ABONE OL
Yeni Malatyaspor yeşil sahalara dönüyor! O tarih...
Yeni Malatyaspor'da futbolculara 15 Mayıs'ta Malatya'da toplanmaları yönünde haber gönderildi. Bir kısmı evinde, bir kısmı ise Nurettin Soykan Tesisleri'nde çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı futbolculara 15 Mayıs'ta kamp çalışmalarına başlanacağı, bu nedenle herkesin bu tarihte Malatya'da olması yönünde haber gönderildiği bildirildi.

Korona virüs sürecinde teknik heyet tarafından verilen programlar doğrultusunda bireysel antrenmanlarını aksatmadan yapan futbolcuların bu haber üzerine bulunduklarını illerden seyahat belgesi almak için girişimlere başladıkları ifade edildi.

Bu arada Yeni Malatyaspor Kulübü'nde son gelişmelerin değerlendirilmesi amacıyla teknik heyet ve yönetimin video konferans yönetimiyle bir toplantı yapacağı ifade edildi.
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Yeni Malatyaspor yeşil sahalara dönüyor! O tarih...
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