Adım adım Fenerbahçe’ye

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Nenad Bjelica ile görüşmelerini sıklaştırdı. Hırvat teknik adam TRT Spor'a yaptığı açıklamada,diyerek yeşil ışık yaktı. Dinamo Zagreb ile iki şampiyonluk yaşayan 48 yaşındaki Bjelica, bir de kupa zaferi tattı.Geçen sezon Fenerbahçe'den Eljif Elmas'ı 16 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katan Napoli, şimdi de Vedat Muriqi'ye kancayı attı. İtalyan kulübünün, bir süredir nabız yokladığı Kosovalı golcü için sarı-lacivertlilerin kapısını çaldığı öğrenildi. Lazio ile İngiltere Premier lig ekiplerinin de talip olduğu Vedat için Napoli'nin elini çabuk tutmak istediği ve bu transferde ısracı tutumunu sürdürdüğü belirtildi.Fenerbahçe idmanlara başlıyor... Kulüpten yapılan açıklamadagünü itibariyle Samandıra'da gruplar halinde çalışmalara başlanacağı duyuruldu.aynı gruptaki oyuncuların da sahanın farklı bölgelerinde çalışmalarını yapacağı belirtildi. Antrenmanı tamamlayan grup tesislerden ayrılacak, yerine diğer grup gelecek.