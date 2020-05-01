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Atletico Madridli 'a bahis şoku!

ekiplerinden 'de forma giyen , bahis suçlamasıyla karşı karşıya. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 1.5.2020 20:05 ABONE OL
Atletico Madridli Kieran Trippier'a bahis şoku!

İspanyol devi Atletico Madrid'de forma giyen İngiliz futbolcu Kieran Trippier hakkında "bahis" suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İngiltere Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 29 yaşındaki milli oyuncunun bahis kurallarını ihlal etmekle suçlandığı ve 18 Mayıs'a kadar savunma yapması gerektiği kaydedildi.

Söz konusu ihlalin, Trippier'in Tottenham'dan Atletico Madrid'e transfer olduğu 2019'un temmuz ayında gerçekleştiği ifade edildi.

TRIPPIER'DEN YALANLAMA!
İngiliz basınına konuşan Trippier, suçlamaları reddederek, "Profesyonel futbol hayatımda hiçbir zaman futbola ilişkin bahis oynamadım. Başka bir kimse üzerinden de bahis yoluyla ekonomik çıkar sağlamadım." açıklamasını yaptı.

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Atletico Madridli Kieran Trippier'a bahis şoku!
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