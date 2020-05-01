Badou Ndiaye kararını verdi

Trabzonspor'un Stoke City'den satın alma opsiyonu ile kiraladığı 29 yaşındaki tecrübeli oyuncu Badou Ndiaye'nin menajeri aracılığıyla yönetimle görüşerek, sezon sona erdikten sonra da takımda kalma isteğini dile getirdiği öğrenildi. Ancak oyuncunun bonuslarla birlikte 8 milyon Euro'ya yaklaşan satın alma opsiyonu yüzünden bu transferin gerçekleşme ihtimalinin oldukça düşük olduğu ifade edildi.

STOKE CİTY İLE GÖRÜŞ

Bordo-mavili yönetimin, Senegalli oyuncudan, İngiliz kulübüyle bizzat kendisinin görüşerek bu rakamı aşağıya çekmek için pazarlık yapmasını talep ettiği öğrenildi. Stoke City ikna olursa Trabzon devreye girecek.

Devre arasında Trabzonspor'a transfer olan Ndiaye, 13 maçta 1 gol, 4 asistle oynadı.

Sörloth geri sayıma geçti

TRABZONSPOR'UN Norveçli oyuncusu Alexander Sörloth, teknik heyet ve yönetimin onayı ile ülkesine gitmişti. 22 Nisan'da yeniden Trabzon'a dönen golcü yıldız, Gülbahar Hatun Yurdu'nda karantinaya alınmıştı. 8 gündür karantinada bulunan Sörloth'un geriye 6 günü kaldı. Burada kendisine ayrılan çift kişilik oda ve salonda kulüp tarafından gönderilen malzemelerle çalışmalarına devam eden başarılı futbolcunun durumunun çok iyi olduğu ve 6 Mayıs'ta evine geçeceği bildirildi. Yönetimin 24 yaşındaki oyuncuyu her gün aradığı kaydedildi

Başkandan dönüş mesajı

TRABZONSPOR Başkanı Ahmet Ağaoğlu, futbola dönüş ile ilgili çok sesli bir ortamın oluştuğunu söyledi. Başkan, "Kulüpler Birliği toplantısında konuşulup bir karar alınabilir. Futbol konuşmamız gereken yer bellidir. Sağlık Bakanlığı ve TFF'nin kararlarını bekliyoruz" dedi. Bu arada 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için mesaj yayınlayan Ağaoğlu, "Yaşamını alın teriyle inşa edenlerin, servetini emeğiyle kazanarak var edenlerin gününü kutluyorum" ifadesini kullandı.

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