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Balmont futbolu bıraktı!

Fransa Ligue 1'de Dijon forması giyen hayatını sonlandırdı. Balmont, "Emekliliğimi mayıs sonununda oynadığım ardından açıklamayı düşünüyordum ama gelişen olaylar aynısını düşünmüyor. Kariyerim sona ermiştir." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 1.5.2020 13:13 ABONE OL
Balmont futbolu bıraktı!

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Dijon'da forma giyen Florent Balmont, 40 yaşında futbol bıraktı.

Instagram hesabından açıklama yapan Fransız oyuncu, "Emekliliğimi mayıs sonununda oynadığım son maçın ardından açıklamayı düşünüyordum ama gelişen olaylar aynısını düşünmüyor. Kariyerim sona ermiştir." ifadelerini kullandı.

Balmont, kariyerinde 615 maça çıktı ve 21 gol attı.

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle önce ertelenen Ligue 1'de, daha sonra kalan maçlar oynanmadan sezonun tamamlandığı açıklanmıştı.

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Balmont futbolu bıraktı!
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