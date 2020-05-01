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Bundesliga Köln’de 3 futbolcunun korona virüs testi pozitif çıktı

Son dakika corona virüsü haberleri... Alman futbolunun köklü ekiplerinden Köln, 3 futbolcusunda corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. İşte detaylar...

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 1.5.2020 22:15 ABONE OL
Bundesliga Köln’de 3 futbolcunun korona virüs testi pozitif çıktı

Almanya Bundesliga ekiplerinden Köln, 3 futbolcusunun korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Almanya Bundes Liga takımlarından Köln'e 3 futbolcudan kötü haber geldi. Alman ekibinden yapılan açıklamada perşembe günü futbolcular, teknik heyet ve personele uygulanan korona virüs testleri sonucu 3 futbolcunun hastalığa yakalandığı belirtildi. Test sonuçları pozitif çıkan söz konusu futbolcuların karantinaya alındığı ifade edilirken, takımın 6 Nisan'da bu yana sürdürdüğü antrenmanlara devam edeceği aktarıldı.

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Bundesliga Köln’de 3 futbolcunun korona virüs testi pozitif çıktı
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