Fenerbahçe'den Obradovic açıklaması! Sözleşme uzatacak mı?

Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Maurizio Gherardini, Obradovic'in geleceğine dair açıklamalarda bulundu. Eurodevotion canlı yayına katılan Gherardini, Sırp koçun durumunun önümüzdeki günlerde netleşeceğini açıkladı.

Dünyanın en iyi başantrenörleri arasında yer alan deneyimi çalıştırıcı, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Beko dahil olmak üzere herhangi bir takımdan teklif almadığını ifade etmişti.

"KULÜP DEĞERLENDİRİYOR"

Obradovic'in sözlerini değerlendiren sarı-lacivertli ekibin genel menajeri şöyle konuştu: "Camiaya yönelik güzel bir açıklama oldu şüphesiz. Fakat tüm kulüpler bu dönemden nasıl çıkacaklarını ve devamında ortaya çıkacak rakamları anlamaya çalışıyor. Yine de mesaj açıktı. Birçok şeyi görmek için zaman lazım, Obradovic'in sözleri önemli ve kesinlikle kulüp onun sözlerini değerlendiriyor."

Obradovic daha önce yaptığı açıklamayla şunları ifade etmişti: Kontrat durumuyla alakalı ne Fenerbahçe'den ne de başka bir kulüpten hiçbir yetkiliyle henüz bir görüşmem olmadı. Şu ana kadar bana ulaşan bir teklif olmadı. Prefesyonel kariyerim boyunca kontratım deam ederken başka bir kulüple görüşmedim, bu konuda prensiplerim var."

Sırp koçun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

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Bana gelen teklif yok