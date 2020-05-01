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'da forma giyen Orkun Kökçü yolunda!

ekiplerinden formasıyla 21'i ilk 11 olmak üzere 22 maçta forma giyen ve 2 gol 4 asistlik performans gösteren Orkun Kökçü için İngiltere devi devrede. ekibi transferde sona yaklaştı.

Giriş Tarihi: 2.5.2020 00:33 Güncelleme Tarihi: 2.5.2020 00:36 ABONE OL
Feyenoord'da forma giyen Orkun Kökçü Arsenal yolunda!

Eredivisie ekiplerinden Feyenoord'da forma giyen Orkun Kökçü için Arsenal, sona doğru yaklaştı. Hollanda basınında yer alan habere göre Kökçü, yeni sözleşme için Feyenoord'ın teklif ettiği ücreti kabul etmedi.

Fotomaç'ın haberine göre Türk futbolcunun fazla bir ücret talep etmemesine rağmen kırmızı-beyazlı kulüp maaş yükseltmeye yanaşmıyor.

Bu durumda eli güçlenen Arsenal ise transfer görüşmelerini Orkun Kökçü'nün menajeriyle hız kesmeden sürdürmeye devam ediyor.

Öte yandan Chelsea, Roma ve Atalanta da 19 yaşındaki futbolcuyla ilgilenen takımlar arasında yer alıyor.

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Feyenoord'da forma giyen Orkun Kökçü Arsenal yolunda!
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