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kulüpleri sezonu tamamlama hedeflerini yineledi

kulüpleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan sezonu tamamlama hedeflerini yineledi.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 1.5.2020 23:57 ABONE OL
İngiltere Premier Lig kulüpleri sezonu tamamlama hedeflerini yineledi

İngiltere Premier Lig kulüpleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan sezonu tamamlama hedeflerini yineledi.

Premier Lig'den yapılan açıklamada, lig yönetimi ve kulüp yetkililerinin video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirdiği belirtildi.

Karşılaşmaların, futbolcuların ve teknik heyetlerin görüşleri de alınarak, sadece hükümetin ve sağlık otoritelerinin yönlendirmesi sonucu başlayabileceği kaydedildi.

Toplum sağlığının birinci öncelik olduğu vurgulanan açıklamada, "Kulüpler, rekabetin bütünlüğünün korunması için 2019-2020 sezonunun tamamlanması yönündeki hedeflerini yinelediler." ifadesine yer verildi.

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İngiltere Premier Lig kulüpleri sezonu tamamlama hedeflerini yineledi
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