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'da kalacak mı? İşte cevabı

'da adeta ikinci baharını yaşayan kaptan 'nın sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Henüz kontratını uzatmayan Arjantinli yıldızın geleceği merak ediliyordu. Trabzon'da mutlu olduğunu her defasında dile getiren 34 yaşındaki deneyimli futbolcunun, takımda kalacağı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 1.5.2020 11:00 ABONE OL
Jose Sosa Trabzonspor'da kalacak mı? İşte cevabı

Trabzonspor'da Jose Sosa gelişmesi... Sezon sonunda bordo-mavililerle sözleşmesi sona erecek Artantinli yıldızın akıbeti hemen hemen belli oldu.

Fotomaç'ta yer alan habere göre, şu anda Sosa'ya, Trabzonspor'un yeni kontrat önerisinin haricinde resmi bir transfer teklifi bulunmuyor. Öte yandan bordo mavili yıldız, menajerine 'burada kalmak istiyorum' dedi.

TRABZONSPOR'U ÇOK SEVİYOR

Ayrıca Sosa için parantez açılacak bir başka mesele de kulübe olan bağlılığı... Kaptan olmasının ardından tüm inisiyatifi eline alan yıldız futbolcu, tam olarak 'maestro' görevini üstlenirken, yakın çevresiyle ve kulüp idarecileriyle yaptığı konuşmada takımda kalmak istediğini aktardı.

Yıldız futbolcu, yeni kontrat için kısa sürede anlaşma sağlanmasının ardından, 2019-20 sezonu için oynanacak son 8 haftayı kayıpsız kapatarak şampiyonluk kupasını şehre götürmenin planlarını yapıyor.

Jose Ernesto Sosa, bu sezon Trabzonspor formasıyla 36 karşılaşmada forma giyerken 8 gole imza attı ve 10 asist üretti.

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Jose Sosa Trabzonspor'da kalacak mı? İşte cevabı
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