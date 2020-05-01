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öyle bir şey yaptı ki! İnanamayacaksınız

'ın sezon başında 'nın takımına kiraladığı , yine yaptığı bir olayla gündeme geldi. Senegalli yıldız, bu kez de ülkesine gönderdiği bağışlarda maskelerin üzerine kendi fotoğrafını bastırdı.

Giriş Tarihi: 1.5.2020 11:41 ABONE OL
Mbaye Diagne öyle bir şey yaptı ki! İnanamayacaksınız

Galatasaray'dan Belçika ekibi Club Brugge'ye kiralık olarak gönderile Mbaye Diagne, ülkesine gönderdiği maskelerin üzerine fotoğraflarını koydurttu.

Bonservisi Galatasaray'da bulunan Mbaye Diagne ülkesi Senegal'e yaptığı yardımlar arasında fotoğrafının bulunduğu maskelerin olması dikkat çekti. Ülkesi Senegal'e yüzlerce koli yardım dağıtan Mbaye Diagne'nin corona virüsü sebebiyle maske de bağışladığı ortaya çıktı.

Instagram'da yer alan görsellerde maskelerin üzerinde Diagne'nin fotoğrafının olması ise dikkatlerden kaçmadı. Digne'nin her fırsatta ülkesine çeşitli yardımlar yaptığı biliniyordu.

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Mbaye Diagne öyle bir şey yaptı ki! İnanamayacaksınız
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