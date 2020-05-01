Razvan’ı paketlerler!

Gaziantep FK'nın Rumen teknik direktörü Marius Sumudica, adı sık sık Fenerbahçe ile anılan vatandaşı Razvan Lucescu hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Sumudica,ifadelerini kullandı. 51 yaşındaki Lucescu'nun yıllık ücretine de dikkat çeken deneyimli antrenör,Aynı zamanda yılda 4 milyon Euro kazanıyor. Türkiye'de bu parayı kazanabileceğini sanmıyorum" diye konuştu.Romanya ile Türkiye arasında 14 Mayıs'a kadar uçuş izni olmadığı için Gaziantep'e dönmekte kriz yaşayan Sumidica'nın imdadına Türkiye Dışişleri Bakanlığı yetişti. Bakanlık yetkililerinin Rumen mevkidaşları ile yaptığı görüşmeler sonrasında 49 yaşındaki teknik adamı taşıyacak özel uçağa uçuş izni verildi. Sumudica, Gaziantep'e geldikten sonra 14 gün karantinada kalacak. Sonra takımın başındaki yerini alacak.