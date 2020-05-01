Razvan’ı paketlerler!

Gaziantep FK'nın Rumen teknik direktörü Marius Sumudica, adı sık sık Fenerbahçe ile anılan vatandaşı Razvan Lucescu hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Sumudica, "Fenerbahçe'de inanılmaz bir baskı var, bununla başa çıkmaz demiyorum ama kötü bir sonuçta basın onu ezer. Türkiye'de hemen paketlerler"
ifadelerini kullandı. 51 yaşındaki Lucescu'nun yıllık ücretine de dikkat çeken deneyimli antrenör, "Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ile bir sözleşmesi var ve feshetmesi durumunda bir bedel de ödenecektir.
Aynı zamanda yılda 4 milyon Euro kazanıyor. Türkiye'de bu parayı kazanabileceğini sanmıyorum" diye konuştu.
SUMUDİCA'YI KURTARDIK
Romanya ile Türkiye arasında 14 Mayıs'a kadar uçuş izni olmadığı için Gaziantep'e dönmekte kriz yaşayan Sumidica'nın imdadına Türkiye Dışişleri Bakanlığı yetişti. Bakanlık yetkililerinin Rumen mevkidaşları ile yaptığı görüşmeler sonrasında 49 yaşındaki teknik adamı taşıyacak özel uçağa uçuş izni verildi. Sumudica, Gaziantep'e geldikten sonra 14 gün karantinada kalacak. Sonra takımın başındaki yerini alacak.