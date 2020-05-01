Riva’da lig zirvesi

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun geleceği merak konusu olurken, Türk futbolunun zirvesi dün bir kez daha bir araya geldi. Toplantıya TFF Başkanı Nihat Özdemir, Birinci Başkan Vekili Servet Yardımcı, Federasyon Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Taşer, Yönetim Kurulu Üyesi Mete Düren veZirvede 12 Haziran'da başlaması hedeflenen liglerin geleceğine dair olasılıklar ve alınacak tedbirler masaya yatırıldı. TFF ve kulüpler salgının durumunu değerlendirmek için yeniden toplanacak.