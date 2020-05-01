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Futbolu bırakmak istemediğini SABAH’a açıklayan kaptanı 'ın durumu teknik direktör ile yapacağı görüşme sonrası netlik kazanacak.

MEHMET ÖZCAN Futbol
Giriş Tarihi: 1.5.2020 ABONE OL
Selçuk İnan için son söz Fatih Terim'de

Galatasaray'la sözleşmesi sezon sonunda biten 35 yaşındaki Selçuk İnan'ın, "Yaşıtlarım hâlâ futbol oynuyor, ben de oynamak istiyorum" çıkışı sonrası teknik direktör Fatih Terim'in bu konudaki kararı merak konusu oldu.

Sarıkırmızılı yönetim, takımdan talep ettiği indirimi şu ana kadar kabul eden tek oyuncu olan Selçuk'un kalmasından yana görüş bildirirken tecrübeli futbolcunun durumunun Fatih Terim'le yapacağı görüşmeden sonra belli olacağı belirtildi.

1 yıl daha sarı-kırmızılı formayı giyip, futbolu Galatasaray'da bırakmayı hedefleyen kaptan Selçuk'un daha sonra ise teknik heyette yer alması bekleniyor.

Selçuk, bu sezon 6'sı lig olmak üzere 10 maçta görev yaparken, skora katkı sağlayamadı.

Selçuk İnan, Sabah Spor’a içini döktü: Böyle bırakmak içime sinmiyor!

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Selçuk İnan için son söz Fatih Terim'de
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