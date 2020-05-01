Süper Lig güncel ve son puan durumu 2020! Süper Lig 26. hafta son puan durumu nasıl?

Dünya genelinde etkisini gösteren corona virüsü salgını, futbolu da etkiledi. Ülkemizde 26. hafta maçlarının ardından müsabakalar oynanmadı ve liglere ara verildi. Normalleşme çağrılarının yapıldığı şu günlerde, 2020 Süper Lig güncel ve son puan durumu da merak ediliyor. Futbolseverler, 26. hafta sonrası Süper Lig'de takımların güncel sıralaması hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, Süper Lig'de son puan durumu ve güncel sıralama nasıl? İşte, 2020 Süper Lig puan durumu ve takımların sıralaması...

SÜPER LİG PUAN DURUMU 26. HAFTA

SÜPER LİG 26. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

13.03.2020 20:00 MKE ANKARAGÜCÜ 2 - 1 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

13.03.2020 20:00 KASIMPAŞA A.Ş. 2 - 0 GÖZTEPE A.Ş.

14.03.2020 14:00 YUKATEL DENİZLİSPOR 1 - 0 GENÇLERBİRLİĞİ

14.03.2020 17:00 AYTEMİZ ALANYASPOR 1 - 0 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.

14.03.2020 20:00 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 1 - 0 FENERBAHÇE A.Ş.

15.03.2020 13:30 HES KABLO KAYSERİSPOR 2 - 1 BTC TURK YENİ MALATYASPOR

15.03.2020 16:00 TRABZONSPOR A.Ş. 1 - 1 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

15.03.2020 19:00 GALATASARAY A.Ş. 0 - 0 BEŞİKTAŞ A.Ş.

16.03.2020 20:00 FRAPORT-TAV ANTALYASPOR 1 - 0 DEMİR GRUP SİVASSPOR