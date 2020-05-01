Younes Belhanda: Sneijder benden iyi

Galatasaray'da performansı ve saha içi tavırları ile her zaman tartışma konusu olan Younes Belhanda, son olarak yönetimin maaş indirimi isteğine, "Kabul ederim, ancak sözleşmemi uzatırsanız" cevabıyla gündeme gelmişti... Faslı yıldız şimdi de Fransa basınına verdiği demeçle çok konuşulacak gibi duruyor. 8 numara pozisyonunda oynamasına rağmen sarı-kırmızılı takımda 10 numaranın kendisine verildiğini dile getiren 30 yaşındaki tecrübeli futbolcu, "Bu da beni gururlandırıyor" dedi.



DERBİDE KIRMIZI KART GÖRDÜM YİNE KIZMADI!

Wesley Sneijder'in gönderilmeden önce kadro dışı bırakıldığı dönemde 10 numaralı formayı sırtına geçiren Belhanda, sürekli Hollandalı yıldızla kıyaslanmasının doğru olmadığını belirtti. "Sneijder benden daha iyi futbolcu" ifadesini kullanan Belhanda, G.Saray'dan ayrılmak istemediğini vurgulayıp şunları söyledi: "Fatih Terim beni koruyor ve seviyor. Fenerbahçe maçında kırmızı kart gördüğümde de bana kızmadı. İstanbul'da mutluyum. Başka kulüplerden teklif aldım ama Terim beni göndermedi."







BÜLENT TİMURLENK DİYOR Kİ

Bir önceki G.Saray yönetimi, bir yıllık kontratı kalmış Belhanda'ya bir dünya bonservis ödeyip, sonraki satıştan Kiev'e yüzde ayırıp bir de Avrupa'da kazanacağının iki katı yıllık ücret vermişti. Belhanda elbette Sneijder'in yerini dolduramazdı. Tabiri caizse onun kramponlarını taşıyacak adam. O dönemde 10 numaralı formanın altında ezildi. Sneijder'i de o yönetimin sosyal medyadaki neferleri itibarsızlaştırdılar. Yerine derbilerde oyundan atılan, golü-asisti olmayan, bir adam kaldı geriye.



VİDEOYA ÇAĞRILMADI 'ŞAŞ'IRDI KALDI!

G.Saray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, "Hasan Şaş ve Ümit Davala ailemizin birer üyesidir. Teknik ekipte olmayacaklarına dair haberler gerçeği yansıtmıyor" dedi ancak sarı-kırmızılı takımın perde arkasında farklı olaylar yaşanıyor. Fatih Terim, Koronavirüs'ü yendikten sonra 3 Nisan'da futbolcularıyla video konferans yaptı. Bu görüşmede yardımcı antrenörlerden Levent Şahin yer alırken, Hasan Şaş ve Ümit Davala yoktu. Şaş'ın bu duruma çok bozulduğu öğrenilirken, daha sonra Florya'da yapılan toplantılara da sadece Levent Şahin katıldı.

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