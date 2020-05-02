30 dakika önce Covid-19 testi!

TFF Sağlık Kurulu, Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen liglerin tamamlanması için "Futbola Dönüş Öneri Protokolü"
hazırladı. Gereken tedbirlerin ve genel prensiplerin detaylı bir şekilde anlatıldığı protokol; hazırlık dönemi, müsabaka dönemi ve pozitif test senaryosu olmak üzere ana bölümlerden oluşuyor.
Protokol, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun tavsiye raporu ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın koordinasyonuyla liglerin başlatılmasına yönelik karar sonrasında uygulamaya konulacak.
OYUNCULAR DIŞINDA HERKES MASKE TAKACAK!
1. HAZIRLIK DÖNEMİ
EVRE 1:
Evlerde izolasyon ve uzaktan online bireysel antrenmanlar (Şu an evre 1 de olduğumuz varsayılabilir).
EVRE 2:
Bireysel ve grup antrenmanları:
Bu
süreçte oyuncular antrenman sahasında gruplar halinde (bazı günler bireysel de tercih edilebilir) ve minimal ekip ve çalışan ile antrenman yapmaya başlayabilecektir.
Evre 1
sonunda yapılacak PCR testleri sonucu pozitif çıkanlar Evre 2'ye katılamayacaklar.
Bu dönemde antrenmanlar basına kapalı şekilde sürdürülecektir.
EVRE 3:
Takım antrenmanları:
Oyuncular 10'ar dakika aralıklarla tesislere varacak şekilde planlama yapılmalıdır.
Bir antrenman sahasında aynı anda maksimum 6 oyuncu idman yapabilecektir.
Antrenman sırasında oyuncular dışında herkesin tıbbi maske takması gerekmektedir.
Antrenman sahasındaki herkes en az 4 metre mesafede konumlanacaktır.
DÜZENLİ İLETİŞİM: Tüm
takımlar federasyon ve devlet kurumları (bakanlıklar, sağlık kurumları vb) ile düzenli iletişimi sağlayacak bir yetkili belirlecekler. Bu pozisyon için kulüplerde en uygun yetkili idari direktör olarak önerilmiştir.
Takımlar idari direktöre rapor vermek amacıyla bir ana bir de yedek idari yetkili belirleyecekler.
Bu kişiler kulüp içerisindeki koordinasyonu sağlamak ve kulübün bu protokole uygun hareket etmesini sağlamaktan sorumlu olacak.
GİRERKEN ATEŞ ÖLÇÜMÜ
MASKE ZORUNLULUĞU:
Tüm elemanların, futbolcular dahil maske ile görev yapmasının sağlanması, düzenli el hijyenine dikkat edilmesi konusunda raporun hassasiyeti mevcut. Tesislere maskesiz girilmeyecek. Herkese giriş öncesi ateş ölçümü yapılacak. Tüm tesis içinde maske ile gezilecek.
Medikal alanlar, fizyoterapi odaları, doktor muayene odaları ve masaj odalarına ve malzeme odalaına girişler futbolcular dahil olmak üzere maskesiz ve eldivensiz kabul edilmeyecek.
İŞİ OLMAYAN TESİSE ALINMAYACAK:
Oyuncu ekip ve çalışanların aktiviteleri ve organizasyon bilgileri ile isim listeleri takip edilecek ve özel izni olmayanlar tesise alınmayacak.
HİJYEN:
Soyunma odalarının her kullanım sonrası temizlenmesi ve havalandırılması sağlanacak. Tesis girişlerinden antreman alanlarına kadar tüm tesis içinde ve ortak kullanım alanlarında el dezenfektanı olacak. Antrenmanda kullanılan ve temas edilen ekipmanlar her antrenman sonrası dezenfekte edilecektir.
SOSYAL İZOLASYON:
Soyunma odasındaki oturma düzeni, fitness salonlarında çalışma düzeni aralarda en az 2 metre olacak şekilde ayarlanacak.
Her soyunma odasında, fitness salonlarında aynı anda maksimum 3 kişi olması öneriliyor. Antrenman sahası içerisinde minimal çalışan ve oyuncu bulundurulmalı.
EN AZ 4 KERE TEST...
YEMEK DÜZENİ:
Oyuncu ve ekip oturma düzeni sosyal mesafeye göre gruplar halinde düzenlenecek. Oyuncular gruplar halinde yemekhaneye gidecek ve her grup en fazla 15 dakikada yemek yiyecek.
TESİSE ULAŞIM:
Müsabaka başlayana kadar herkes kendi aracı ile tesise girmeli ve araçlarında tek kendileri seyahat etmeli.
Servis kullanımının zorunlu olduğu hallerde sosyal mesafe kuralına, hijyen ve havalandırmaya azami derecede dikkat edilmeli.
KADRO TESTE GÖRE:
Tüm oyuncu, ekip ve kulüp çalışanları hazırlık döneminde en az 4 kere PCR testine girmiş olacak. Kampa girecek oyuncular ve kadro son testin sonucuna göre belirlenecek.
Pozitif test sonucu son 4 hafta içerisinde karşılaşılmış bir rakip takım bünyesinde çıkarsa, tüm oyuncu ve tesis çalışanları en geç 48 saat içerisinde tarama testine girmek zorundadır. Maçlardan 30 dakika önce de futbolcular teste tabii tutulacak. Müsabakalarla ilgili öneri protokolü ise daha sonra açıklanacak.