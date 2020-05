30 dakika önce Covid-19 testi!

TFF Sağlık Kurulu, Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen liglerin tamamlanması içinhazırladı. Gereken tedbirlerin ve genel prensiplerin detaylı bir şekilde anlatıldığı protokol;Protokol, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun tavsiye raporu ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın koordinasyonuyla liglerin başlatılmasına yönelik karar sonrasında uygulamaya konulacak.Evlerde izolasyon ve uzaktan online bireysel antrenmanlar (Şu an evre 1 de olduğumuz varsayılabilir).Bireysel ve grup antrenmanları:süreçte oyuncular antrenman sahasında gruplar halinde (bazı günler bireysel de tercih edilebilir) ve minimal ekip ve çalışan ile antrenman yapmaya başlayabilecektir.sonunda yapılacak PCR testleri sonucu pozitif çıkanlar Evre 2'ye katılamayacaklar.Bu dönemde antrenmanlar basına kapalı şekilde sürdürülecektir.Takım antrenmanları:Oyuncular 10'ar dakika aralıklarla tesislere varacak şekilde planlama yapılmalıdır.Bir antrenman sahasında aynı anda maksimum 6 oyuncu idman yapabilecektir.Antrenman sırasında oyuncular dışında herkesin tıbbi maske takması gerekmektedir.Antrenman sahasındaki herkes en az 4 metre mesafede konumlanacaktır.takımlar federasyon ve devlet kurumları (bakanlıklar, sağlık kurumları vb) ile düzenli iletişimi sağlayacak bir yetkili belirlecekler. Bu pozisyon için kulüplerde en uygun yetkili idari direktör olarak önerilmiştir.Takımlar idari direktöre rapor vermek amacıyla bir ana bir de yedek idari yetkili belirleyecekler.Bu kişiler kulüp içerisindeki koordinasyonu sağlamak ve kulübün bu protokole uygun hareket etmesini sağlamaktan sorumlu olacak.Tüm elemanların, futbolcular dahil maske ile görev yapmasının sağlanması, düzenli el hijyenine dikkat edilmesi konusunda raporun hassasiyeti mevcut. Tesislere maskesiz girilmeyecek. Herkese giriş öncesi ateş ölçümü yapılacak.Medikal alanlar, fizyoterapi odaları, doktor muayene odaları ve masaj odalarına ve malzeme odalaına girişler futbolcular dahil olmak üzere maskesiz ve eldivensiz kabul edilmeyecek.Oyuncu ekip ve çalışanların aktiviteleri ve organizasyon bilgileri ile isim listeleri takip edilecek ve özel izni olmayanlar tesise alınmayacak.Soyunma odalarının her kullanım sonrası temizlenmesi ve havalandırılması sağlanacak. Tesis girişlerinden antreman alanlarına kadar tüm tesis içinde ve ortak kullanım alanlarında el dezenfektanı olacak. Antrenmanda kullanılan ve temas edilen ekipmanlar her antrenman sonrası dezenfekte edilecektir.Soyunma odasındaki oturma düzeni, fitness salonlarında çalışma düzeni aralardaHer soyunma odasında, fitness salonlarında aynı anda maksimum 3 kişi olması öneriliyor. Antrenman sahası içerisinde minimal çalışan ve oyuncu bulundurulmalı.Oyuncu ve ekip oturma düzeni sosyal mesafeye göre gruplar halinde düzenlenecek. Oyuncular gruplar halinde yemekhaneye gidecek veMüsabaka başlayana kadar herkes kendi aracı ile tesise girmeli veServis kullanımının zorunlu olduğu hallerde sosyal mesafe kuralına, hijyen ve havalandırmaya azami derecede dikkat edilmeli.Tüm oyuncu, ekip ve kulüp çalışanları hazırlık döneminde en az 4 kere PCR testine girmiş olacak.Pozitif test sonucu son 4 hafta içerisinde karşılaşılmış bir rakip takım bünyesinde çıkarsa, tüm oyuncu ve tesis çalışanları en geç 48 saat içerisinde tarama testine girmek zorundadır. Maçlardan 30 dakika önce de futbolcular teste tabii tutulacak.