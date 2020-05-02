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resmen açıkladı! Yeni durağı

'un 16'lık yıldız adayı , çarpıcı açıklamalarda bulundu. 'in en genç gol atan ismi olan Emre, geleceği ile ilgili konuştu. Dev kulüplerin listesinde olan genç yetenek, 'in kendisi ile ilgilendiğini söyledi.

Giriş Tarihi: 2.5.2020 15:10 Güncelleme Tarihi: 2.5.2020 15:14 ABONE OL
Emre Demir resmen açıkladı! Yeni durağı İstanbul

Medipol Başakşehir, Kayserispor'un genç yeteneği Emre Demir'i renklerine bağlamak istiyor. Bu transferde son kararı ise sarı-kırmızılı yönetim verecek.

Kayserispor'da forma giyen 16 yaşındaki futbolcu Emre Demir, önümüzdeki sezon Başakşehir forması giymeye çok yakın. Süper Lig'in en genç gol atan futbolcusu unvanını elinde bulunduran Emre, İstanbul ekibinin kendisi ile ilgilendiğini söyledi.

Her fırsatta hedefinin Avrupa'da oynamak olduğunu belirten Emre Demir, menajeri aracılığı ile M.Başakşehir takımının kendisini istediğini dile getirdi. Kayserispor ile 31 Mayıs 2021 tarihine kadar sözleşmesi bulunan genç futbolcu, "Ben Kayserispor'da oynamaktan mutluyum ama elbette daha büyük hedeflerim var. Başakşehir, eğer beni transfer etmek istiyorsa elbette öncelikle kulübüm ile görüşüp anlaşmalı. Bu transfer gelişmesi ile ilgili benim bir yorum yapmam yanlış olur" dedi.

Edinilen bilgilere göre, Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı arasında Emre Demir transferi ile ilgili bir görüşme oldu. Ancak sarı-kırmızılı kulüp, Emre ile ilgili son kararını sezon sonunda verecek.

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Emre Demir resmen açıkladı! Yeni durağı İstanbul
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