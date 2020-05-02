Evet görüşüyoruz

Bjelica, Hırvatistan'da yayın yapan tportal.hr
sitesine Fenerbahçe ile görüştüğünü doğruladı. 48 yaşındaki çalıştırıcı, "Çarşamba gecesi
bazı isimler ile görüştüğümü doğrulayabilirim. Buna bir teklif değil, ilk resmi temas diyebiliriz.
Şu anda her şey bundan ibaret" dedi.
SON 3 YILA DAMGASINI VURDU!
Hırvat teknik adam, son 3 yıldaki çıkışı ile dikkat çekti. 2018'de başına geçtiği Dinamo Zagreb'i üst üste 2 yıl lig şampiyonu yaptı. Bu sezon da en yakın rakibinin 18 puan önünde liderken, maaş indirimine isyan ederek görevini bıraktı.
Bjelica, 3 dil biliyor. Sırpça, Almanca ve İngilizce konuşan teknik adam, sert ve disiplinli olmasıyla dikkat çekiyor.
İŞTE İDMAN PROGRAMI
Fenerbahçe pazartesi günü çalışmalara başlayacak. Virüse karşı önlemlerin alınacağı antrenmanlar şöyle gerçekleşecek.
Toplu değil gruplar halinde çalışılacak.
Her oyuncu kendi özel aracıyla gelecek.
Antrenmanlar bir saat 15 dakika sürecek.
Çalışmalar sosyal mesafe korunarak yapılacak.
Tesislerde durulmayacak.
Soyunma odaları kullanılmayacak.