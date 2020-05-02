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'da için flaş iddia! "Kalmak istemiyor"

'ın yaz döneminde kiraladığı ve inişli çıkışlı performansıyla eleştirilen için basınından çarpıcı bir haber geldi. Fransız oyuncunun sarı-kırmızılı takımda kalmak istemediği yazılırken, kulübü Fulham'a da dönmeye sıcak bakmadığı ifade edildi. 28 yaşındaki yıldızın, yeni sezonda başka bir ekipte forma giymeyi düşündüğü aktarıldı.

Giriş Tarihi: 2.5.2020 11:43 Güncelleme Tarihi: 2.5.2020 11:43 ABONE OL
Galatasaray'da Seri için flaş iddia! Kalmak istemiyor

Galatasaray'ın sezon başında Championship ekibi Fulham'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Jean Michael Seri hakkında sürpriz bir iddia öne sürüldü.

İspanyol basınından Marca'da yer alan habere göre sarı-kırmızılı takımla olan kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fildişi Sahilli yıldız futbolcu, kariyerine Galatasaray'da devam etmek istemiyor.

Oyununun Fulham'da da kalmak istemediği ifade edilirken, Monaco'nun transfer listesinde olduğu hatırlatıldı. 28 yaşındaki yıldızın, kariyerine başka bir takımda devam etmeyi planladığı aktarıldı.

Galatasaray'la bu sezon 29 maça çıkan Seri, bu karşılaşmalarda 1 gol atarken 2 de asist yaptı. Fildişi Sahilli futbolcunun Fulham ile olan sözleşmesi 2022'de sona eriyor. (Fotomaç)

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Galatasaray'da Seri için flaş iddia! "Kalmak istemiyor"
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