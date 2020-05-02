Gökhan Gönül'den ayrılık açıklaması! Fenerbahçe...

Corona virüsü salgını nedeniyle futbola verilen arada gündem transfer. Süper Lig devleri de gelecek sezonun kadrosunu kurmak için yoğun mesai harcıyor.

Beşiktaş'ın deneyimli sağ beki Gökhan Gönül'ün sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve henüz takımıyla kontrat uzatmadı. Bu durum da ayrılık iddialarını beraberinde getirdi. 35 yaşındaki futbolcunun eski takımı Fenerbahçe'ye geri döneceği ifade edildi. Ancak tecrübeli sağ bek, son noktayı koydu.

Fanatik'te yer alan habere göre, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve ekibine mesaj gönderen Gökhan Gönül'ün, "Ayrılmayı kesinlikle düşünmüyorum. Futbola, Beşiktaş formasıyla nokta koymak istiyorum" dediği öğrenildi.

Teknik heyetin de bu isteği olumlu karşılaması üzerine yönetim 1+1 yıllık yeni sözleşme için çalışmalara başladı.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 25 maça çıkan Gökhan, 2 gol 3 asistlik katkı sağladı.

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