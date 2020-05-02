Haziranı bekliyor

SÖRLOTH

ŞAMPİYONLUĞU

Süper Lig'de averajla liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, kalan haftalar için planlarını hazırladı. Lig haziranın ilk haftasında başlayacakmış gibi şekil alan bordo-mavililer, bu ay içinde yapılacak Kulüpler Birliği toplantısında da görüşlerini tekrar dile getirecek ve bu konuda Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Futbol Federasyonu'nun vereceği kararlara göre hareket edecek.Pazartesi günü Bilim Kurulu'nun vereceği antrenmanların nasıl yapılacağına dair rapor doğrultusunda çalışmalar başlayacak.Trabzonspor'da ilk idman öncesi Sörloth dışında eksik bulunmuyor. Ülkesinden dönüşte 14 günlük karantinaya alınan futbolcu, 6 Mayıs'ta kaldığı yurttan çıkış yapacak. Norveçli oyuncu, kendisine gösterilen ilgiden dolayı görevlilere teşekkür etti. Bu arada teknik heyet uzun süredir antrenman yapılmamasından dolayı ilk etapta oyunculara kondisyon yüklemesi yapacak.Koronavirüs salgını nedeniyle futbolu durduran Fransa'da PSG'nin şampiyon ilan edilmesinin ardından Trabzonsporlu taraftarlar da #ŞampiyonTrabzonspor etiketi ile Süper Lig'in bu haliyle tescil edilmesi için sosyal medyada kampanya başlattı. Bazı yorumlar şöyle: "Dozer gibi oynadık, Kazım gibi sevdik. Şampiyonluğu sonuna kadar hak ettik", "Şampiyon takım liderdir, lider şampiyondur", "Şampiyon olacağız, o kupayı müzeye koyacağız."