"Martinez Barcelona'da yedek kalır"

İtalya basınına konuşan deneyimli teknik adam, Lautaro Martinez'in Serie A'da kalmaya devam etmesinin doğru olacağını belirtti.

Barcelona hücum hattının çok iyi olduğunu söyleyen Capello, "Messi, Suarez, Griezmann ve Dembele'nin olduğu yerde Lautaro Martinez yedek kalır" ifadelerini kullandı.

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