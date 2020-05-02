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"Martinez 'da yedek kalır"

İtalyanların efsane teknik adamı Capello transferin gözde isimlerinden biri olan ve 'ya gideceği konuşulan ile ilgili değerlendirmeler yaptı.

Giriş Tarihi: 2.5.2020 11:29 ABONE OL
Martinez Barcelona'da yedek kalır

İtalya basınına konuşan deneyimli teknik adam, Lautaro Martinez'in Serie A'da kalmaya devam etmesinin doğru olacağını belirtti.

Barcelona hücum hattının çok iyi olduğunu söyleyen Capello, "Messi, Suarez, Griezmann ve Dembele'nin olduğu yerde Lautaro Martinez yedek kalır" ifadelerini kullandı.

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"Martinez Barcelona'da yedek kalır"
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