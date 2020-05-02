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, pazartesiye kadar taburcu edildi

Giriş Tarihi: 2.5.2020 ABONE OL
Mustafa Cengiz, pazartesiye kadar taburcu edildi
Şiddetli baş dönmesi ve halsizlik şikâyetiyle önceki akşam Maslak Acıbadem Hastanesi'ne kaldırılan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den iyi haber geldi. İlk olarak Koronavirüs testi yapılan ve sonucu negatif çıkan Cengiz'e iki ünite kan verilerek tetkiklerinin yapıldığı bildirildi. Geceyi hastanede geçiren ve ailesinin bir an olsun yalnız bırakmadığı Başkan, kendini iyi hissedince hafta sonunda evinde olmak istedi. Bu talebi doktorlar tarafından uygun bulunan Galatasaray Başkanı, dün hastaneden çıkarak evine geçti. Durumu da morali de iyi olan Cengiz'in pazartesi tekrar hastaneye yatacağı ve detaylı testlerinin yapılacağı öğrenildi.
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Mustafa Cengiz, pazartesiye kadar taburcu edildi
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